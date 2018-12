Dieb stiehlt 80-Jährigem EC-Karte und hebt etwa 3000 Euro ab

Die Polizei in Wolfsburg ermittelt in mehreren Fällen des Betrugs an diversen Geldautomaten. Hintergrund ist der Diebstahl einer EC-Karte vom Juli 2018.Die Karte wurde in dem Monat einem damals 80 Jahre alten Wolfsburger entwendet.

In der Folge wurde mit der gestohlenen EC-Karte in mehreren Geschäften bezahlt und an verschiedenen Geldautomaten in den Städten Wolfsburg, Braunschweig und Berlin Geld abgehoben. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Den Ermittlern des dritten Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei in Wolfsburg liegen Bilder des vermeintlichen Betrügers vor, der die Karte wiederholt an Geldautomaten eingesetzt hat.

Die Person ist männlich und zwischen 40 und 60 Jahren alt. Bei der Tatausführung trug er ein grünes T-Shirt mit den Jahreszahlen der Weltmeistertitel der Deutschen Fußball Nationalmannschaft („1954, 1974, 1990 und 2014“). Ferner ein schwarzes Basecap und um den Hals eine Lesebrille. Wer kennt die Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen. Hinweise an die Polizei in Wolfsburg (0 53 61) 4 64 60.