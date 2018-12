WN-Weihnachtsbaumaktion mit VWI läuft noch bis Sonntag

Auf die Weihnachtsbaum-Verlosungsaktion unserer Zeitung mit VW Immobilien haben wir schon viele wunderbare Fotos bekommen. Verlost werden 30 Nordmanntannen – und bis Sonntag, 9. Dezember, können Sie noch teilnehmen: Schicken Sie uns dazu persönliche Fotos, die Ihren Lieblings-Weihnachtsatmosphäre einfangen...

Es weihnachtet so kreativ... Da fehlt nur noch der Weihnachtsbaum! Mit diesem Foto bewirbt sich Familie Bone aus Wolfsburg bei unserer Aktion.Privat Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Senden Sie Ihr Foto per E-Mail an redaktion.wob@bzv.de. Bitte geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an, damit wir Sie informieren können, wenn Sie zu den Gewinnern gehören. Diese können am Freitag, 14. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels Global Inn (Kleiststraße 46) abgeholt werden. Die Nordmanntannen sind von etwa 1,50 bis 1,75 Meter verfügbar. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe besteht nicht. Mit der Zusendung Ihrer Bilder erklären Sie sich einverstanden, dass wir diese in den WN oder auf unseren Online-Portalen veröffentlichen.