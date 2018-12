Ölkrise zwingt VW zum Sparen

Polizisten kontrollieren am 25.11.1973 am Autobahnkreuz Köln-Nord die Einhaltung des Fahrverbots. Nur Verkehrsteilnehmer mit Sondergenehmigungen durften an diesem Tag ihre Fahrzeuge benutzen. Wegen der anhaltenden Ölkrise wurde am 25.11.1973 zum ersten Mal ein sonntägliches Fahrverbot verhängt. Weitere Sonntagsfahrverbote folgten am 2. und 9. Dezember 1973.