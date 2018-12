Luca de Meo und die „Eroberungsmaschine“ Seat

Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender des Autoherstellers Seat hat hohe Erwartungen an das neue Modell Tarraco. Das in Wolfsburg gebaute SUV soll für Seat neue Kundengruppen erschließen. De Meo erwartet bis 2025 ein Plus von 40 Prozent im SUV-Segment, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verriet....