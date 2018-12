Diebe stehlen in Sülfeld und Fallersleben Schmuck und Geld

Zwei Einbrüche hat die Polizei am Montag in Sülfeld und Fallersleben registriert. Die Taten ereigneten sich zwischen 14 und 21.10 Uhr. Die Unbekannten erbeuteten laut Mitteilung Bekleidung, Bargeld Schmuck und Kommunikationselektronik. Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

In der Straße Gartenweg in Sülfeld gelangten die Täter zwischen 14 und 18.40 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses und dann an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Danach betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Nachdem sie Bargeld und Schmuck gefunden hatten, flohen sie unerkannt.

In der Dresdener Straße in Fallersleben gelangten die Täter zwischen 16.30 und 21.10 Uhr durch Überklettern der Balkonbrüstung auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Hier öffneten sie gewaltsam die Balkontür und gelangten so in die dahinter gelegenen Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie verschiedene Zimmer nach Diebesgut. Nachdem sie diverse Markenbekleidung und Schmuckgegenstände sowie ein I-Pad eingesteckt hatten verließen die Unbekannten wieder die Wohnung in bislang unbekannte Richtung. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Hinweise

