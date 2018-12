Anwohner im Marggrafviertel fordern Bürgerversammlung

Die Diskussion um die Verkehrssituation im Marggrafviertel nimmt weiter Fahrt auf: Nach der Ankündigung der Stadt, den Hopfengarten mit Pollern so abzuriegeln, dass der Durchgangsverkehr unterbunden wird, meldeten sich am Sonntag erneut Anwohner zu Wort: mit einem Schreiben an die Stadt, das sie in Kopie auch an unsere Zeitung schickten. Grundsätzlich positiv äußern sich Dorothee Hachmeier und Matthias Dembski dazu, dass die Stadt...