Adventsmarkt im Kompetenzzentrum

Wolfsburg. Seit Januar 2016 betreibt die Wolfsburger Beschäftigungs gemeinnützige GmbH (WBG) in der Benzstraße 1 das „Kompetenzzentrum Handwerk und Qualifizierung“. Nun hat die Einrichtung einen Tag der offenen Tür mit Adventsmarkt veranstaltet. Besucher konnten laut einer Pressemitteilung Rundgänge durch die Werkstätten machen. Außerdem zeigten und verkauften Teilnehmer verschiedener Maßnahmen hergestellte Werkstücke. Die Erlöse gehen als Spende an Starthilfe e. V., heißt es weiter.

In den Werkstätten Holz, Metall, Elektro, Friseur, Innenausbau, Handel & Verkauf und den PC- sowie Schulungsräumen führt die WBG unterschiedliche Arbeitsmarktpolitische Qualifizierungsmaßnahmen durch. Das größte Projekt in den Räumlichkeiten ist das „Berufsförderzentrum“ (BFZ), das die WBG im Auftrag des Jobcenters Wolfsburg und der Stadt Wolfsburg mit 70 Teilnehmerplätzen durchführt.

In den Berufsfeldern Gebäudereinigung, Handel & Verkauf, Hauswirtschaft/ Ernährung & Service, Holz- und Kreativwerkstatt, Lager & Logistik werden die Arbeitsuchenden zwischen 16 und 65 Jahren qualifiziert und für die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Dabei erhalten sie weitere Unterstützung durch Sozialpädagogen, Sprachlehrkräfte und einen Jobcoach.

Seit Sommer 2015 ist die „Jugendwerkstatt Wolfsburg“ bei der WBG angesiedelt. In diesem Projekt werden Jugendliche bis 26 Jahre, die bisher keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben und keine Transferleistungen beziehen, angeleitet und auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet. Dies geschieht in den Berufsfeldern Elektrotechnik, Friseur, Innenausbau und Metallwerkstatt. Zusätzlich erhalten die jungen Menschen eine enge sozialpädagogische Betreuung. Zudem wird ein Platz für Schüler zur Ableistung ihrer Schulpflicht im Rahmen der Jugendwerkstatt (Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten) vorgehalten.