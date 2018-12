Wolfsburg hat 20 neue Stadtteilmütter

Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg hat zwanzig neuen Stadtteilmütter zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung ihre Zertifikate übergeben. Als Pilotprojekt wurde die Ausbildung zur ehrenamtlichen Stadtteilmutter in Wolfsburg erstmals in 2009 angeboten, teilt die Stadt mit. Seitdem haben insgesamt 153 Frauen mit Zuwanderungsgeschichte aus 34 Herkunftsländern mit 15 verschiedenen Muttersprachen an der zehnmonatigen Schulung teilgenommen.

Anfang dieses Jahres hatten sich 26 Frauen zur Schulung angemeldet, sechs davon wechselten im Laufe des Jahres in Deutschkurse, Angebote des Jobcenters oder in die Erwerbstätigkeit und beendeten den Kurs daher vorzeitig. Die 20 Absolventinnen erhielten nun von Oberbürgermeister Klaus Mohrs ihre Zertifikate, heißt es weiter. „Die Stadtteilmütter sind in der Wolfsburger Bildungs- und Beratungslandschaft sehr gefragte Expertinnen in Integrationsfragen“, erläutert Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Sie tragen dazu bei, dass sich viele Migrantinnen und Migranten bei uns in Wolfsburg verstanden und willkommen wissen.“

Im Rahmen der Schulung würden die Frauen vielfältige Qualifizierungsinhalte, wie beispielsweise Erziehungsziele verschiedener Kulturen, Sprachbildung und Sprachförderung sowie die Vermittlung in Elterngesprächen hinsichtlich Sprache, Kultur und Religion erarbeiten. Zudem begleiteten sie Veranstaltungen und Projekten in Schulen, Kindertagesstätten und Kinder- und Familienzentren. Die neuen Stadtteilmütter verstehen sich als „Brückenbauerinnen“ und Kulturvermittlerinnen im Kontakt mit Eltern mit Zuwanderungsgeschichte und den pädagogischen Mitarbeitern in den Kitas, Familienzentren und Schulen. Sie vermitteln auch bei Sprachproblemen und können vom Allgemeinen Sozialen Dienst sowie vom Baby-Besuchsdienst angefragt werden, wenn junge Mütter kein Deutsch verstehen, heißt es.