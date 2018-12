Verfolgung von Wolfsburg nach Gifhorn: Raser flüchtet vor Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 23-jähriger Touran-Fahrer am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr.

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 23-jähriger Touran-Fahrer am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann einer zivilen Funkstreife auf, als er mit seinem Wagen zügig von der Dieselstraße auf den Berliner Ring einbog. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, gab der 23-Jährige Gas. Mit bis zu 100 km/h raste er durch die Schulenburgallee in der Nordstadt. Auch 30er-Zonen und Baustellen ignorierte er auf seiner Flucht. Am Ortseingang von Rühen schließlich gab der 23-Jährige auf und stellte sich den Polizisten. Warum er vor den Beamten flüchtete, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Beamter.

Den Raser erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.