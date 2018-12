Stollen und Knusperhäuser: Weihnachtsmarkt bei Cadera

Wenn eine Veranstaltung sehr gut besucht wird, heißt es in landläufigem Jargon, dass die Hütte brennt. Beim besonderen Weihnachtsmarkt der Bäckerei und Konditorei Cadera wäre am 1. Adventssonntag demnach ein Großbrand ausgebrochen. Hunderte stürmten die Halle, in der an diesem Tag die Stollen und...