Musical bietet nur Mittelmaß und Langeweile

„Stille Nacht – ein Lied geht um die Welt“ hieß es am Samstag im Theater. Das Musical von Claus C. Frankl, das der Autor selbst inszeniert hat, wird wohl kaum um die Welt gehen. Das hatte, so wie es auf der Bühne des Scharoun-Theaters vor etwa 700 Besuchern gezeigt wurde, kaum mehr als...