Posaunenchor, Märchen und Handwerkskunst in Wendschott

Das Wetter meinte es gut mit den Besuchern des Weihnachtsmarkts im und am Wendschotter Niedersachsenhaus am Samstag. Es blieb trocken und es war auch nicht zu kalt. So freute sich Frank Wöhner vom Dorfverein, der das Marktgeschehen koordinierte, dass beinahe 1000 Besucher den Weg ins Rundlingsdorf...