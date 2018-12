Topmodel-Kandidatin Trixi Giese in der Autostadt treffen

Durch die Fernsehshow Germany’s next Topmodel, in der Heidi Klum Nachwuchs für die Laufstege dieser Welt sucht, wurde Trixi Giese einem größeren Publikum bekannt – immerhin schaffte sie es unter die Top 10. Am heutigen Montag, 3. Dezember, ist die 19-jährige Influencerin, die in den sozialen Medien stark präsent ist, zu Gast in der Autostadt. Von 19 bis 20 Uhr findet ein „Meet & Greet“ auf der Piazza statt. Gäste haben während des...