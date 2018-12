Opferanwalt fordert 20.000 Euro Schmerzensgeld

Im Prozess um die Prügelattacke wurde vergangenen Donnerstag das Urteil verkündet: Der Angeklagte muss erst in Haft, danach kommt er in Therapie. Der 63-Jährige hatte Ende Juni seine Frau (64) in ihrer gemeinsamen Wohnung in Vorsfelde brutal verprügelt. Die Schwurgerichtskammer stellte fest, dass...