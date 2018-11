Die Eisfläche ist der Anziehungspunkt der Winterwelt-Gäste

Lichter erhellen die Dunkelheit. Die Eisbahn lädt zum Schlittschuhlaufen ein. Die Autotürme sind illuminiert. In der Autostadt hat die Winterinszenierung begonnen. Gleich zum Auftakt herrschte am Freitag reger Betrieb. Überall in der Parklandschaft tummelten sich die Besucher. Am Porsche-Pavillon...