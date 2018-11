Täter schlagen bei zwei Autos Scheiben ein

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an zwei Volkswagen Golf die Scheiben zerstört und dabei einen Gesamtschaden von 2000 Euro verursacht. Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstagabend 21.40 Uhr und Freitagmorgen 6.30 Uhr, teilt die Polizei mit.

In einem Fall stand ein schwarzer VW Golf auf dem VW Parkplatz in der Straße Wellekamp. Hier zerstörten die Täter die Scheibe der Fahrertür und entwendeten den Schaltknauf. Im zweiten Fall erwischte es einen roten VW Golf GTI. Dieser befand sich auf dem VW Parkplatz-West in der Oststraße.

Nachdem die Unbekannten ebenfalls die Scheibe der Fahrertür zerstört hatten entwendeten sie das Multimediagerät aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen und bittet Zeugen die Hinweise zu Täter, Tat oder Tathergang machen können, sich bei den Beamten auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

53 61) 4 64 60, zu melden.