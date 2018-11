Lärmschutzwand optisch entschärft

Die Lärmschutzwand am Baugebiet „An der Gärtnerei“ entlang der Mörser Straße ist in drei Abschnitten mit Sandsteinen verblendet und dazwischen mit Rankpflanzen ausgestattet worden. Wie die Stadt am Freitag weiter mitteilte, wurde der öffentliche Grünstreifen davor hergestellt und mit sechs Linden...