Das Stammwerk – Fels in der Brandung in unsicheren Zeiten

Es war die letzte Betriebsversammlung in diesem Jahr. Doch Bernd Osterloh war noch so gar nicht in vorweihnachtlich-milder Stimmung. Dazu gibt es auch prinzipiell keinen Anlasse. Und schon gar nicht für Osterloh, der als Gesamtbetriebsratschef die Interessen und Jobs von weltweit fast 660 000...