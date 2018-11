Ingo Fleischer ist neuer Chef der Sitech

Der VW-Sitzhersteller Sitech hat im zu Ende gehenden Jahr bisher knapp 650 000 Sitzgarnituren am Standort Wolfsburg gefertigt. Die Sitzfertigung des neu angelaufenen Seat Tarraco lief im Oktober erfolgreich an. Das wurde während der Betriebsversammlung in dieser Woche bekannt. Zugleich stellte sich...