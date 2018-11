Polizei will mit Kontrollen Täter abschrecken

Salzwedeler Straße. Weithin sichtbar stehen am Donnerstagnachmittag Streifenwagen da. Polizisten in Sicherheitskleidung sind zu erkennen. Die Kelle geht hoch. Einen CJD-Bulli mit Anhänger winken die Beamten heraus auf den Parkplatz an der ehemaligen Aldi-Einfahrt. Und überprüfen den Fahrer wie auch das Fahrzeug. Mittels eines speziellen Gerätes könne ein Dokumentenprüfer alle Papiere auf ihre Echtheit hin durchleuchten. Alles in...