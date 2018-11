Richter über Prügel-Attacke: „extrem brutales Vorgehen“

. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Braunschweig urteilte gestern im Fall der Prügelattacke von Vorsfelde. Ein 63-Jähriger hatte Ende Juni seine Ehefrau (64) in der Wohnung in Vorsfelde fast totgeschlagen. Die Gesamtstrafe lautet 6 Jahren 6 Monaten Haft. Unter Anrechnung der Untersuchungshaft...