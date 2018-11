Diebe stehlen Räder von zwei VW Golf GTI

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu zwei Räderdiebstählen. Beide Taten ereigneten sich am Mittwoch zwischen 13 und 23 Uhr. In beiden Fällen handelte es sich um VW Golf GTI der aktuellen Modellreihe. Im ersten Fall schlugen die Täter im Parkhaus an der VW-Wache Ost zu. Hier bockten sie einen roten GTI auf mitgebrachten Steinen auf und schraubten alle vier Räder ab. Es handelt sich um originale VW-Alufelgen mit Bereifung im Wert von 3000 Euro. Die zweite Tat ereignete sich auf dem VW-Parkplatz Nord im Ortsteil Kästorf. Hier wurde der Radsatz eines weißen Golf GTI entwendet. An diesem Fahrzeug waren Winterreifen auf Alufelgen montiert. Die Schadenshöhe beträgt 1500 Euro. Zum Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen sollen sich unter

(0 53 61) 46 46-0

melden.