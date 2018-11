Kassenärzte drängen auf Gesundheitsregion

Nun legt die Stadtverwaltung einen überarbeiteten Vorschlag vor, um den Sozialausschuss doch noch von dem Projekt zu überzeugen. In der Ausschusssitzung am Mittwoch, 5. Dezember, wird sie vorschlagen, das Projekt 2019 in Angriff zu nehmen und in diesem und dem darauffolgenden Jahr zusammen 34.000 Euro dafür aufzuwenden. Die Verwaltung möchte die aktuelle Situation in der Stadt analysieren und Doppelstrukturen sowie Lücken in der...