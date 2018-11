Stadt will 195.000 Ökopunkte im Barnbruch investieren

Nachfragen gab es noch einige, aber am Ende war sich der Ortsrat am Mittwochabend einig: Die Stadt soll rund 1,4 Millionen Euro als Ablösesumme für bisher nicht erfolgte Natur-Kompensationsmaßnahmen zahlen. Sie sollen in den Pool „Barnbruch – Stellfelde“ der Niedersächsischen Landesforsten...