Rohr geplatzt – Wohnungen in Wolfsburg bleiben kalt

Um den Gefrierpunkt lag die Temperatur am Mittwoch in Wolfsburg. Zahlreiche Wolfsburger froren aber nicht nur im Freien, sondern auch in ihren Wohnungen. Am Nordkopf, in der Nähe von McDonald’s, trat gegen 13.30 Uhr eine Störung im Fernwärmenetz des Energieversorgers LSW auf. „In einem Schacht ist...