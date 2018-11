A 39-Auffahrt Sandkamp ab Freitag wieder frei

Die Sperrung der Auffahrt von der VW-Nordstraße auf die Autobahn 39 Fahrtrichtung Süden wird am Freitag, 30. November, im Laufe des Nachmittags aufgehoben. Das teilt die Straßenbaubehörde Wolfenbüttel mit. Die Bauarbeiten an der Anschlussstelle Sandkamp in Wolfsburg seien nahezu abgeschlossen. Seit 12. November seien hier Sanierungsarbeiten infolge einer verrutschten Böschung ausgeführt worden, heißt es in der Pressemitteilung.

