Prügelattacke: Staatsanwältin fordert sieben Jahre

Im Landgerichtsprozess um die Prügelattacke im Alkoholrausch eines 63-jährigen Vorsfelders auf seine Frau (65), sprachen Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung am Dienstag ihre Plädoyers. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen, an die Tat konnte sich der Angeklagte an den ersten...