Fabian Riaz duelliert sich mit „Still“ in den Battles

Wolfsburg. Am Donnerstag steht die zweite Runde an. Der VfL-Fan singt den Jupiter-Jones-Song gemeinsam mit Samuel Rösch.

Mit seiner Interpretation von Michael Schultes „You let me walk alone“ hat es Fabian Riaz geschafft, dass sich alle Juroren der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ umdrehen. Er entschied sich für das Team von Michael Patrick Kelly. Sein Auftritt bei den Blind Auditions war also überaus erfolgreich.

Am kommenden Donnerstag (20.15 Uhr auf ProSieben) steht die nächste Runde an. Gemeinsam mit Samuel Rösch (24) aus Großrückerswalde duelliert sich der 30-Jährige auf einer Boxring-Bühne in den Battles. Zu hören sein wird der Jupiter-Jones-Hit „Still“. Einen der beiden wird Kelly mitnehmen in die dritte Runde, die Sing-Offs. Doch wer ausscheidet, darf auf die übrigen Coaches, Yvonne Catterfeld, Michi und Smudo von den Fantastischen Vier und Mark Forster, hoffen. Den sie dürfen mit einem Steal Deal jeweils einen unterlegenen Kandidaten in ihr Team buzzern, so dass alle vier Teams mit zehn Teilnehmern in die nächste Phase gehen. Bereits vom 29. bis 31. August sind die Battles in Berlin aufgezeichnet worden.