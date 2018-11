Handwerk mit Niveau zieht Hunderte zu „Kitsch und Kunst“

Im Mehrgenerationenhaus am Hansaplatz ging es am Sonntag oft nur im Schneckentempo vorwärts. Der Andrang beim 24. „etwas anderen Adventsmarkt“ war, wie in all den Vorjahren, groß. „Vor dem Öffnen der Tür um 11 Uhr standen die Leute bis hin zum Hansaplatz Schlange“, erzählten Leiter Thorsten Vogel...