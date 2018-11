Tiere versteckten sich vor den Jägern

Das Signal „Aufbruch zur Jagd“ bliesen am Samstagmorgen die Hörner am VW-Bad. Kurz darauf setzten sich etwa 70 Schützen, mit Gewehren bewaffnet, 40 Treiber mit langen Stöcken in der Hand und gut 20 ausgebildete Jagdhunde, unter ihnen Teckel und Bracken, trotz nasskaltem Nebelwetter in Bewegung. Die Jagd auf Wildschweine und Rehe begann gegen 9 Uhr. In kleinen Gruppen gingen die rote Schutzkleidung tragenden Jäger vor, Teams von vier...