Der Weihnachtsmann kommt nach Wendschott

Für den Dorfverein Wendschott geht es in großen Schritten auf den Weihnachtsmarkt zu, der am Samstag, 1. Dezember, ab 10 Uhr im und am festlich geschmückten Niedersachsenhaus stattfindet. Verschiedene Aussteller zeigen an Ständen ihr Handwerk, so dass die Besucher in Handarbeit entstandene...