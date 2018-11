Plan für Wolfsburgs Jugendbibliothek steht

Die Modernisierungspläne für die Wolfsburger Stadtbibliothek werden immer konkreter. Nachdem der Rat bereits die grundsätzliche Bibliothekskonzeption und die Einführung der Selbstverbuchung in der Zentralbibliothek und allen Zweigstellen beschlossen hat, liegt jetzt ein Konzept für die Einrichtung einer Jugendbibliothek vor. Es wird am kommenden Donnerstag, 29. November, in der Sitzung des Bildungshaus-Ausschusses (16 Uhr, Schulzentrum...