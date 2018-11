„The Chaperals“ stehen für den guten Zweck auf der Bühne

. A-Cappella für den guten Zweck: Die Wolfsburger Band „The Chaperals“ tritt am Mittwoch, 5. Dezember, beim ersten Benefizkonzert des Vereins „Be your own Hero“ zur Weihnachtszeit auf. Das Konzert findet im Rahmen des Projekts „Wolfsburg baut ein Klassenhaus in Südafrika“ unter Schirmherrschaft von...