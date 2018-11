Fabian Riaz singt VfL-Hymne live vor dem RB-Spiel

Das wird ein großer Gänsehaut-Moment für alle Fans des VfL Wolfsburg. Unmittelbar vor dem Wölfe-Heimspiel am Samstag (Anstoß um 15.30 Uhr) gegen RB Leipzig wird Fabian Riaz (30) aus Schöningen (Helmstedt) die Klub-Hymne „Immer nur du“ live im Stadion singen. Riaz ist seit 2002 als echter Wölfe-Fan Dauergast in der Nordkurve und derzeit in der TV-Show „The Voice of Germany“ (TVOG) erfolgreich. Er überzeugte in den sogenannten „Blind Auditions“ die komplette Jury um Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ und Michael Patrick Kelly. Letztlich entschied sich der Wölfe-Fan für Kelly als Coach und tritt am kommenden Donnerstag, 29. November (20.15 Uhr bei Prosieben), in der nächsten Runde, den „Battles“ an. „Für mich geht ein absoluter Traum in Erfüllung. Singen ist meine Leidenschaft. Dass ich nun live vor mehr als 20.000 Stadionbesuchern unsere Vereinshymne performen darf, ist eine riesige Ehre“, so Riaz. Musikalisch begleitet wird der Sänger, der erstmals 1997 beim Aufstieg des VfL gegen Mainz 05 ein Spiel im Stadion erlebte, an der Gitarre vom Wolfsburger Ayke Witt (TVOG-Finalist von 2015).

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder