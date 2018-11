Kultband Karat spielt zum Schützenfest-Start

Karat spielen 2019 in Wolfsburg.

Die nächste Kultband kommt nach Wolfsburg: Nach dem großen Erfolg beim diesjährigen Schützen- und Volksfest mit dem Auftritt von City ist der Schützengesellschaft Wolfsburg nun die Verpflichtung der Ost-Kultband Karat gelungen. Am Freitag, 24. Mai 2019, wird Karat mit einem Konzert das Schützen- und Volksfest um 20 Uhr eröffnen, wie Vorsitzender Stefan Wolters mitteilt. Wie beim jüngsten Fest ist der Eintritt wieder frei.

Weitere Top Acts folgen in der Festwoche. So wird wieder Travestie-Star Maria Crohn mit einem neuen Programm am 25. Mai auftreten. Des weiteren wurde die Neue-Deutsche-Welle-Legende Marcus für ein Konzert verpflichtet.

Die Verantwortlichen der Schützengesellschaft Wolfsburg, so heißt es in der Mitteilung des Vereinsvorsitzenden, freuen sich heute schon auf das attraktives Fest 2019.