Gruppe prügelt sich im Kaufhof

Wolfsburg. Einige der acht beteiligten Personen kommen ins Krankenhaus. Die Tat geschah am frühen Donnerstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen acht Personen ist es am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr in der Straße Kaufhof gekommen. Dabei wurden laut Polizei mehrere der beteiligten Personen verletzt und mussten anschließend im Klinikum ambulant behandelt werden. Bei dieser Auseinandersetzung soll es auch durch ein Fahrzeug zu einer Verletzung einer beteiligten Person gekommen sein. Die Polizei hat diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, sich bei den Beamten auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(0

53 61) 4 64 60, zu melden.