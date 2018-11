Schon 440 Klebstoff-Attacken auf Autos

Das NDR-Politikmagazin Panorama 3 hat in dieser Woche über die beispiellose Serie von Klebstoffattacken auf Neuwagen in Wolfsburg berichtet. In dem Beitrag wird nahegelegt, dass die Taten auf das Konto eines „VW-Hassers“ gehen. Der Wolfsburger Polizeisprecher Henrik von Wahl wollte diese Überlegung...