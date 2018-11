Im Stadtwald werden Wildschweine und Rehe gejagt

Den Schwarzkitteln soll es mal wieder an den Kragen gehen. Im Wolfsburger Wald findet am Samstag, 24. November, eine so genannte Beunruhigungsjagd statt, teilten die Niedersächsischen Landesforsten mit. Die Waldwege zwischen Hasselbachtal und Detmerode werden dafür von etwa 7.30 bis 14 Uhr gesperrt. Die Jagd sei im Rahmen einer Vorbesprechung, zu der Kreisjägermeister Wolfgang Luer eingeladen hatte, sorgfältig vorbereitet worden. Die...