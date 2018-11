Internationale Weihnachtsfeier: Pippi verbindet die Nationen

Die Internationale Weihnachtsfeier findet am Samstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr mit dem Theaterstück „Pippi Langstrumpf“ zum 37. Mal statt. Das teilt die Italienische Konsularagentur mit.

Als die Weihnachtsfeier in den 1960er-Jahren entstand, wurde sie zunächst für die italienischen Familien ausgerichtet, die arbeitsbedingt über Weihnachten nicht nach Italien zurückkehren konnten. Mit der Zeit und durch die Internationalisierung der Stadt hat sich auch die Weihnachtsfeier weiterentwickelt. In den vergangenen Jahren haben circa 1000 Kinder und Erwachsene aus den in Wolfsburg 149 vertretenen Nationalitäten sowie auch deutsche Familien die Internationale Weihnachtsfeier besucht, heißt es in der Mitteilung.

Die Internationale Weihnachtsfeier wird jedes Jahr vom Integrationsreferat der Stadt Wolfsburg, dem Betriebsrat, der Volkswagen AG, der Italienischen Konsularagentur und dem Theater Wolfsburg organisiert. Im Zentrum der Veranstaltung stehen der interkulturelle Dialog und der Austausch der in Wolfsburg lebenden Menschen aus den verschiedenen Ländern. Dabei sollen auch Familien mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung besonders angesprochen werden.

„Die Internationale Weihnachtsfeier hat sich zu einem Meilenstein der Integration für Wolfsburg entwickelt“, wird Francantonio Garippo vom Betriebsrat der Volkswagen AG in der Mitteilung zitiert. Das Theater Wolfsburg stellt jedes Jahr für die Internationale Weihnachtsfeier ein Theaterstück Verfügung. „Die Vorfreude auf ,Pippi Langstrumpf‘ ist in diesem Jahr besonders groß, weil Pippi und ihre Geschichte Jung und Alt begeistert!“, so Marita Stolz vom Theater. Ein großes Lob kam vom Integrationsmanagement der Volkswagen AG, Rolf Witte, der noch einmal die hohe Qualität der jährlichen Theaterstücke der Internationalen Weihnachtsfeier betonte. Besonders in diesem Jahr ist auch die Anzahl an Vereinen (insgesamt 19) aus den unterschiedlichen Ländern, die sich im Rahmen der Internationalen Weihnachtsfeier an dem Weihnachtsmarkt im Foyer des Theaters beteiligen. An den Ständen werden Handarbeiten, gastronomische Spezialitäten und Kunsthandwerk zu finden sein, die dem Publikum vor der Aufführung und während der Pause präsentiert werden. Außerdem wird ein Kinderprogramm angeboten.