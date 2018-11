Garagenanbau brennt nieder

Erneut war es aufmerksamen Nachbarn zu verdanken, dass ein Brand vergleichsweise glimpflich abging. Am Mittwochvormittag ging in der Straße Bergmannsbusch ein Garagenanbau in Flammen auf. Eine Nachbarin hatte das Feuer entdeckt und den Notruf betätigt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden...