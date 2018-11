Kästorf: Einbrecher steigen durch Fenster in Wohnhaus ein

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße „Zu dem Balken“ ist es am Dienstag in der Zeit zwischen 15 und 18.30 Uhr gekommen. Was die Täter bei dem Einbruch erbeuteten und auf welche Summe sich der angerichtete Gesamtschaden beläuft, ist derzeit noch unklar. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Die Ermittlungen dauern an.

Täter steigen durch Fenster ein

Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter auf die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam ein Fenster, durch das sie ins Innere des Hauses einstiegen. Hier durchsuchten sie diverse Räume nach Diebesgut. Anschließend verschwanden die Täter unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise, auch zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen, bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, unter: (05361) 46 46 0.