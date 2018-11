Stadt will sich von Ausgleichsmaßnahmen freikaufen

Es ist schon eine Weile her, dass der Rat Kompensationsmaßnahmen für die Bebauung des Allerparks beschlossen hat. Im Juni 2002 war das, vor mehr als 16 Jahren also. Doch der Ausgleich für die Zerstörung der Natur hat – wie so viele andere Ausgleichsprojekte – nie stattgefunden. Nun sieht die Stadtverwaltung die Chance, sich günstig von der Verpflichtung freizukaufen. Sie will den Landesforsten gut 1,4 Millionen Euro für ein...