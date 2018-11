Als Wolfsburg ein Stadtkrankenhaus baute

Zum Zeitpunkt der durch einen Erlass des Oberpräsidenten der Provinz Hannover erfolgten Gründung der „Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben“ am 1. Juli 1938 verfügte die noch mehr auf dem Papier bestehende Stadt selbstredend noch über kein Krankenhaus. Im Falle einer notwendigen stationären Behandlung mussten sich Patienten in eines der Braunschweiger Krankenhäuser begeben.

Erst 1941 wurde auf dem Gelände des Reislinger Lagers ein Behelfskrankenhaus mit zwölf Baracken in Betrieb genommen. Noch während des Krieges und unmittelbar nach Kriegsende wurden insgesamt sechs weitere Baracken hinzugefügt, so dass eine Bettenkapazität von 352 Planbetten vorhanden war. Mit dem Anwachsen der Stadtbevölkerung bekam der Bau von Schulen die oberste Priorität. So war die Goetheschule die erste massiv errichtete Schule, die 1951 eröffnet wurde.

Vor die Frage gestellt, welchem Großprojekt angesichts knapper Kassen der Vorzug gegeben werden sollte, entschieden die kommunalen Gremien, dem Stadtkrankenhaus gegenüber dem Rathaus eindeutig den Vorrang einzuräumen. Im Sommer 1950 wurde von der Stadtverwaltung ein Gutachter beauftragt, ein Exposé für ein neues Krankenhaus auszuarbeiten. Da zwei in die engere Wahl genommene Entwürfe letztlich doch nicht zur Zufriedenheit ausfielen, wurde das Stadtbauamt unter Stadtbaurat Harald Kruschewsky beauftragt, Planung und Bauausführung zu übernehmen. Im entsprechenden Ratsbeschluss vom 20. Februar 1952 wurde auch der vorgeschlagene Bauplatz auf dem Klieversberg angenommen. Zügig wurde auf dem Baugelände das Baubüro eingerichtet und am 16. Mai 1952 mit den Planungsarbeiten begonnen. Mit einer Investitionssumme von rund 8 Millionen DM sollte das neue Krankenhaus über 450 Betten verfügen. Zur Finanzierung nahm die Stadt anfangs einen Kommunalkredit in Höhe von 2 Millionen DM für den Neubau auf. Am 11. April 1953 legte Oberbürgermeister Arthur Bransch während eines Festaktes an der Baustelle den Grundstein zum Stadtkrankenhaus. Ende Oktober 1954 war der Rohbau des Krankenhauses fertiggestellt; Stadtbaurat Kruschewsky rechnete bei günstigen Voraussetzungen mit einer Baufertigstellung noch im April 1955. In den folgenden Monaten sorgten kaum vermeidbare Verzögerungen jedoch für ein Nichteinhalten-Können dieses Termins. Schließlich konnte am 2. November 1955 das neue Krankenhaus eingeweiht werden. Das neue Haus mit 533 Betten beendete das fast 15-jährige Barackendasein.