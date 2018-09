Das Lumpenpack bringt Spaß und Tiefsinn ins Hallenbad

Junge Musikkomödianten. Junge Karriere. Junge Themen. Junge Leute. Junge Begeisterung. In diesen fünf Schlagworten ließe sich der Auftritt des Duos Lumpenpack ausdrücken. Alles klar, also. Die beiden waren hier, am Freitagabend im Hallenbad, baten darum, nur Stehplätze zuzulassen und das Publikum...