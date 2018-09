Zwei Männer widersetzen sich Polizisten im Kaufhof

Die Polizisten waren wegen einer Schlägerei in einem Lokal am frühen Sonntagmorgen in die Kneipenmeile Kaufhof gerufen worden. (Symbolfoto)

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte müssen sich ein 23 Jahre alter Peiner und ein 30 Jahre alter Wolfsburger strafrechtlich verantworten. Die Polizisten waren wegen einer Schlägerei in einem Lokal am frühen Sonntagmorgen in die Kneipenmeile Kaufhof gerufen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Ermittlungen zufolge kam es gegen 4.15 Uhr auf der Tanzfläche des Lokals zunächst zu Streitigkeiten, die danach eskalierten.

Während die Beamten die Gruppen trennten, ließen sich die beiden Beschuldigten nicht beruhigen. Der 23-Jährige konnte mit Hilfe von Handschellen fixiert werden. Unterdessen versuchte der 30-Jährige, dies zu verhindern und bedrängte die eingesetzten Beamten. Der einschlägig bekannte Wolfsburger konnte mit Hilfe von weiteren Einsatzkräften schließlich ebenfalls überwältigt werden. Hierbei setzten die Polizisten auch Pfefferspray ein. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.