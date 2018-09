Diebe stehlen Diesel und Werkzeuge von Baustelle

Im Reislinger Neubaugebiet Am Wiesengarten entdeckten Arbeiter am Montagmorgen, dass unbekannte Täter in der Nacht zum Montag mehrere Fahrzeuge und eine Baubude aufgebrochen hatten. (Archivfoto)

Im Reislinger Neubaugebiet Am Wiesengarten entdeckten Arbeiter am Montagmorgen, dass unbekannte Täter in der Nacht zum Montag mehrere Fahrzeuge und eine Baubude aufgebrochen hatten. Nach ersten Erkenntnissen waren die Unbekannten auf Dieselkraftstoff und Werkzeugmaschinen aus und richteten laut Mitteilung der Polizei einen geschätzten Schaden von 4000 Euro an. Den Ermittlungen zufolge waren sechs Baufahrzeuge, Bagger, Radlager und Minibagger betroffen. Die Täter brachen jeweils die Tankdeckel auf und pumpten Dieselkraftstoff ab. Die genaue Menge steht noch nicht fest. Zusätzlich stahlen die Täter aus einem Baucontainer Werkzeuge wie Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Die Polizei Vorsfelde nimmt Hinweise unter

(0 53 63) 99 22 90

entgegen.