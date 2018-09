Erster Drachenbootcup: Kanu-Club ist „mega zufrieden“

„Unser erster Drachenboot-Cup am Allersee ist grandios gelaufen. Wir sind mega zufrieden.“ Das sagte der Vorsitzende des Wolfsburger Kanu-Clubs, Oliver Paprotny, am Sonntag. Besonderen Dank zollte er seinem Stellvertreter Andreas Höhne: „Der hat super gut geplant“. Dank galt auch Jeanette Starker, die für die Anmeldungen und die Teams zuständig war. Aber besonders großes Lob gab Paprotny an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer...