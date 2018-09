Borkenkäfer wütet in Wolfsburg – 1500 Bäume werden gefällt

Die monatelange Trockenheit hat die Borkenkäfer-Population in den Wolfsburger Wäldern explodieren lassen. Im August ist das Ausmaß der Schäden an Fichten und Lärchen sichtbar geworden: Zahlreiche Bäume sind bereits tot, noch viel mehr befallen. In den kommenden Wochen wird die Stadtforst versuchen, die Schädlinge mit schweren Maschinen einzudämmen. Stadtförster Dirk Schäfer rechnet damit, 1500 Bäume fällen zu müssen. In der Nordstadt...