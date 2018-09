Arbeitsunfall im Volkswagen-Werk: Mitarbeiter in Klinik

Der VW-Mitarbeiter wurde in ein Klinik in Hannover geflogen.

Hubschraubereinsatz auf der Mittelstraße des Volkswagen-Stammwerkes in Wolfsburg. Am Donnerstagmorgen verletzte sich nach Angaben des Unternehmens ein Mitarbeiter des Karosseriebau an der linken Hand. „Um den Mitarbeiter optimal medizinisch zu versorgen, wurde er sofort in eine Klinik in Hannover geflogen. Eine lebensbedrohliche Situation liegt nicht vor“, heißt es in der Mitteilung. Details über den Unfall liegen bisher nicht vor.