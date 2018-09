Kulturverein macht Heiligendorfer Historie erlesbar

Das ging zügig: Keine 15 Minuten dauerte es, da hatten Detlef Barth und Klaus Penk die sechs Schrauben für die Abstandhalter in dem Zaunelement aus Holz versenkt: Am Mittwoch wurde die zweite Fototafel des Heiligendorfer Vereins Kultur- und Brauchtumspflege (HKB) an der „Alten Molkerei“ an der...